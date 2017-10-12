بالصور.. كيف قتل سيدتان ورجل سائق توكتوك في البحيرة؟

البحيرة – أحمد نصرة:

أجرت نيابة الدلنجات بمحافظة البحيرة، اليوم الخميس، المعاينة التصويرية لواقعة قتل سيدتين ورجل لسائق بغرض سرقة "توك توك" يملكه ويقوده.

وتعود أحداث القضية إلى بلاغ من الأهالي بالعثور على جثة "ح.ج.م " بطريق فرعى بناحية عزبة إسحاق بدائرة، مركز الدلنجات، مصاب بثلاثة جروح طعنية بالظهر.

تشكّل فريق بحث جنائي أسفرت جهوده إلى أن مرتكبي الواقعة كل من: "ف.ع.ف " 20 عامًا عاطل، و" س.ج.م " 27 عامًا، ربة منزل (زوجة الأول) مقيمان عزبة حمودة بمركز الدلنجات، و"ا.خ.ز" 19 عامًا، ربة منزل ومقيمة عزبة أبو سيف، مركز الدلنجات.

جرى ضبط جميع المتهمين، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة لمرورهم بضائقة مالية، حيث استقلوا "توك توك" قيادة المجني عليه، من شارع مجلس المدينة بمدينة كوم حمادة، وبالطريق المشار إليه تناوب الأول والثالثة التعدي عليه وطعنه بالظهر بسكين، ما أدى إلى وفاته، واستولوا على الـ"توك توك" والهاتف المحمول الخاص بالمجني عليه.

وأضافوا المتهمون، أنهم تخلصوا من السلاح المستخدم بإلقائه بإحدى المجاري المائية، والتصرف في المسروقات بالبيع للمدعو "ح.ر.ا" 33 عامًا، ميكانيكي، مقيم عزبة الصبحات الخليلية، دائرة المركز "متزوج عرفيًا من الثالثة".