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حبس متهم قتل لواء سابق داخل شقته بالطالبية

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مصراوي Masrawy

حبس متهم قتل لواء سابق داخل شقته بالطالبية

11:02 م الخميس 12 أكتوبر 2017

حبس متهم قتل لواء سابق داخل شقته بالطالبية

أرشيفية

كتب – صابر المحلاوي:

أمرت نيابة العمرانية، برئاسة المستشار أحمد الأبرق، المحامي العام للنيابات، بحبس شخص، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بقتل ضابط برتبة لواء بالمعاش، كان يعمل بجهة سيادية بمنطقة الطالبية، بسبب خلافات مالية بينهما.

وأمرت النيابة بسرعة تحريات رجال المباحث لكشف ملابسات الحادث.

توصلت تحريات المباحث إلى هوية المجني عليه، وتبين أنه يدعى "محمد أ."، وتمكنت مأمورية بقيادة المقدم علي عبد الكريم، وكيل فرقة الطالبية والعمرانية، والرائد سامح بدوي، رئيس مباحث الطالبية، ومعاونه النقيب أحمد صبري، من ضبط المتهم بأحد الأكمنة.

أقرّ المتهم بارتكاب الواقعة؛ بسبب خلافات مالية، مؤكدًا: "قتلته ودفنته في الشقة"، واصطحبته قوة من القسم إلى الشقة لتمثيل الجريمة في حضور النيابة العامة ورجال المعمل الجنائي.

البداية كانت بلاغ تلقاه اللواء هشام العراقي، مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة، بالواقعة من شرطة النجدة.

تم تشكيل فريق بحث ترأسه اللواء إبراهيم الديب، مدير مباحث الجيزة، وعثرت قوات الأمن على جثة الضابط مقتولاً داخل شقته القريبة من مقر سفارة النيجر بمنطقة الكوم الأخضر.

حُرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيق.

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