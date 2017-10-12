مقتل وإصابة أكثر من 100 شخص في تفجيرات انتحارية في سوريا

دمشق - (د ب أ)

قُتل اكثر من 65 شخصا وأصيب العشرات بجروح جراء تفجيرات انتحارية استهدف نقطتي تجمع النازحين الفارين من مناطق دير الزور باتجاه محافظة الحسكة بسوريا مساء اليوم الخميس .