مقتل وإصابة أكثر من 100 شخص في تفجيرات انتحارية في سوريا
مقتل وإصابة أكثر من 100 شخص في تفجيرات انتحارية في سوريا
10:39 م الخميس 12 أكتوبر 2017
ارشيفية
دمشق - (د ب أ)
قُتل اكثر من 65 شخصا وأصيب العشرات بجروح جراء تفجيرات انتحارية استهدف نقطتي تجمع النازحين الفارين من مناطق دير الزور باتجاه محافظة الحسكة بسوريا مساء اليوم الخميس .
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