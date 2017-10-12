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مقتل وإصابة أكثر من 100 شخص في تفجيرات انتحارية في سوريا

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مصراوي Masrawy

مقتل وإصابة أكثر من 100 شخص في تفجيرات انتحارية في سوريا

10:39 م الخميس 12 أكتوبر 2017

مقتل وإصابة أكثر من 100 شخص في تفجيرات انتحارية في سوريا

ارشيفية

دمشق - (د ب أ)

قُتل اكثر من 65 شخصا وأصيب العشرات بجروح جراء تفجيرات انتحارية استهدف نقطتي تجمع النازحين الفارين من مناطق دير الزور باتجاه محافظة الحسكة بسوريا مساء اليوم الخميس .

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