نيوزيلندي يشترى منزل بيكاسو القديم في فرنسا بمبلغ 2ر20 مليون يورو

باريس - (د ب أ)

تم بيع منزل الفنان الراحل بابلو بيكاسو، الواقع على التلال المطلة على مدينة كان الفرنسية، بمبلغ 2.20 مليون يورو (9.23 مليون دولار).

وينحدر المشتري من نيوزيلندا، بحسب المحكمة الواقعة في بلدة جراس التي أشرفت على المزاد القانوني لبيع فيلا (ماس دي نوتر دام دي في) في بلدة موجان.

ووفقا لقائمة أعدتها وكالة العقارات الفاخرة "آر 365"، يقع المنزل على مساحة 1225 مترا مربعا، وبه حمام سباحة وملعب تنس، وقبو لحفظ النبيذ يتسع لـ 5000 زجاجة.

وأقام بيكاسو، وهو أحد أشهر فناني القرن العشرين ومؤسس المدرسة التكعيبية، بالمنزل منذ عام 1961 وحتى وفاته عام 1973.