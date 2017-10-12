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مصرع عامل بسبب جرعة "ترامادول" بالفيوم

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مصراوي Masrawy

مصرع عامل بسبب جرعة "ترامادول" بالفيوم

10:43 م الخميس 12 أكتوبر 2017

تعبيرية

الفيوم – حسين فتحي:

لقي عامل بقرية سنهور القبلية التابعة لمركز سنورس بالفيوم، اليوم الخميس، مصرعه، نتيجة تناوله جرعة زائدة من عقار الترامادول المخدر.

تلقى اللواء خالد شلبي مدير أمن الفيوم، إخطارًا من مستشفى الفيوم العام، بوفاة "و. ق. م" 32 سنة، عامل، مقيم بقرية سنهور القبلية.

وكشف تقرير مستشفى الفيوم العام، أن العامل توفى نتيجة تناوله كمية زائدة من أقراص "الترامادول" المخدر، ما تسبب في إصابته بهبوط حاد بالدورة الدموية.

أخطرت نيابة سنورس لتولي التحقيقات.

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مصراوي Masrawy

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