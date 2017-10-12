إصابة ٨ أشخاص في حادث تصادم بالقليوبية
إصابة ٨ أشخاص في حادث تصادم بالقليوبية
10:38 م الخميس 12 أكتوبر 2017
ارشيفية
القليوبية - أسامة علاء الدين:
أصيب ٨ أشخاص في حادث تصادم بين أتوبيسين وسيارة سوزوكي على طريق "نوي - شبين القناطر".
جرى نقل المصابين إلى مستشفى شبين القناطر.
تلقى اللواء محمد توفيق الحمزاوي، مدير أمن القليوبية، إخطارًا من العميد عبد الله جلال رئيس فرع البحث الجنائي، على طريق "نوي - شبين القناطر" نتيجة تصادم أتوبيسين وسيارة سوزوكي، جرى نقل المصابين للمستشفى، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.
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