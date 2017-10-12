إصابة ٨ أشخاص في حادث تصادم بالقليوبية

القليوبية - أسامة علاء الدين:

أصيب ٨ أشخاص في حادث تصادم بين أتوبيسين وسيارة سوزوكي على طريق "نوي - شبين القناطر".

جرى نقل المصابين إلى مستشفى شبين القناطر.

تلقى اللواء محمد توفيق الحمزاوي، مدير أمن القليوبية، إخطارًا من العميد عبد الله جلال رئيس فرع البحث الجنائي، على طريق "نوي - شبين القناطر" نتيجة تصادم أتوبيسين وسيارة سوزوكي، جرى نقل المصابين للمستشفى، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.