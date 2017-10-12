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ضبط عامل أثناء محاولته تهريب "بانجو" في قطار بالفيوم

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مصراوي Masrawy

ضبط عامل أثناء محاولته تهريب "بانجو" في قطار بالفيوم

10:35 م الخميس 12 أكتوبر 2017

أرشيفية

الفيوم – حسين فتحي:

نجحت مباحث النقل والمواصلات بالفيوم، اليوم الخميس، في ضبط عامل أثناء محاولته تهريب مخدر البانجو داخل حقيبة سفر بمحطة قطار في الفيوم.

كان أفراد شرطة النقل والمواصلات بمحطة قطار الفيوم، بشارع الورشة، قد ارتابوا في عامل يحاول إدخال حقيبة سفر دون المرور على أجهزة الكشف عن المفرقعات والأسلحة.

واستوقف العميد محمد عبد الفتاح، مأمور قسم شرطة النقل والمواصلات بالمحطة، شابًا يدعى "ع.أ. ع" 17 سنة عامل، مقيم بقرية مطرطارس التابعة لمركز سنورس، حيث عُثر داخل حقيبته على 5 لفافات بانجو، كان يحاول تهريبها لبعض زبائنه بقرية سيلا.

جرى ضبط العامل وبحوزته مخدر البانجو، وأحيل لنيابة قسم الفيوم لمباشرة تحقيقاتها.

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