أخبار عاجلة

«التحرير» يكشف السبب الحقيقي لظهور عمرو مرعي في الأهلي -
رسميًا.. استاد القاهرة يستضيف لقاء الزمالك ودجلة في الدوري -
رئيس الوزراء للمواطنين: كل يوم أفضل من اللي قبله.. لازم نتفائل -
360 مليار دولار استثمارات دوائية في مصر -
الأخبار - قطاع شؤون الإنتاج الثقافي ينظم احتفالية لتكريم أبطال حرب أكتوبر -
لعلهم يفقهون - الأئمة الأربعة يوضحون حكم تأخير صلاة السنن -
الأخبار - المتحف المصري الكبير يستقبل تاج عمود أثري للملك بطليموس الثاني -
الأخبار - وزير البترول يبحث مع السفير الإيطالي سبل زيادة الفرص الأستثمارية -
الأخبار - الصحة : إصابة 17 شخصاً فى حريق بمخزن للبويات والمواد البترولية بالإسكندرية -
بلاغ يتهم طبيبًا بالتسبب في وفاه طفلة داخل مستشفى خاص بالدقهلية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. التحرير

إخلاء سبيل الكاتب سليمان الحكيم بكفالة 500 جنيه

Google+ Print
إخلاء سبيل الكاتب سليمان الحكيم بكفالة 500 جنيه إخلاء سبيل الكاتب سليمان الحكيم بكفالة 500 جنيه

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

أصدرت نيابة فايد بالإسماعيلية برئاسة المستشار محمد عباس مساء اليوم الخميس قرارا بإخلاء سبيل الكاتب الصحفي سليمان الحكيم بكفالة 500 جنيه، في القضية المتهم فيها بالاعتداء على الأجهزة الأمنية بالسب والقذف في أثناء تنفيذ قرار إزالة لمنزله المخالف.

وأصدرت مديرية الأمن بيانا نفت فيه القبض على الحكيم سياسيا، وأوضحت أن في أثناء تنفيذ القرار رقم 26 لسنة 2017 الصادر في الأول من فبراير الماضي بإزالة التعديات (أرضى وثلاثة أدوار) اعترض سليمان على محمود أحمد على التنفيذ وتعدى بالسب والقذف على القوات المشتركة بالتأمين، بقصد منعهم من القيام بأعمالهم.

شاهد أيضا

 وأضاف البيان أن قوات الأمن ألقت القبض على الكاتب الصحفي على إثر ذلك، وتولت النيابة التحقيقات.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
«التحرير» يكشف السبب الحقيقي لظهور عمرو مرعي في الأهلي

«التحرير» يكشف السبب الحقيقي لظهور عمرو مرعي في الأهلي

رسميًا.. استاد القاهرة يستضيف لقاء الزمالك ودجلة في الدوري

رسميًا.. استاد القاهرة يستضيف لقاء الزمالك ودجلة في الدوري

رئيس الوزراء للمواطنين: كل يوم أفضل من اللي قبله.. لازم نتفائل

رئيس الوزراء للمواطنين: كل يوم أفضل من اللي قبله.. لازم نتفائل

360 مليار دولار استثمارات دوائية في مصر

360 مليار دولار استثمارات دوائية في مصر