إخلاء سبيل الكاتب سليمان الحكيم بكفالة 500 جنيه

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أصدرت نيابة فايد بالإسماعيلية برئاسة المستشار محمد عباس مساء اليوم الخميس قرارا بإخلاء سبيل الكاتب الصحفي سليمان الحكيم بكفالة 500 جنيه، في القضية المتهم فيها بالاعتداء على الأجهزة الأمنية بالسب والقذف في أثناء تنفيذ قرار إزالة لمنزله المخالف.

وأصدرت مديرية الأمن بيانا نفت فيه القبض على الحكيم سياسيا، وأوضحت أن في أثناء تنفيذ القرار رقم 26 لسنة 2017 الصادر في الأول من فبراير الماضي بإزالة التعديات (أرضى وثلاثة أدوار) اعترض سليمان على محمود أحمد على التنفيذ وتعدى بالسب والقذف على القوات المشتركة بالتأمين، بقصد منعهم من القيام بأعمالهم.

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وأضاف البيان أن قوات الأمن ألقت القبض على الكاتب الصحفي على إثر ذلك، وتولت النيابة التحقيقات.