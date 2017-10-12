نقيب الصحفيين: الإفراج عن سليمان الحكيم خلال ساعات

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قال عبد المحسن سلامة، نقيب الصحفيين، إنه لا يظن أن يكون قرار القبض على الكاتب الصحفي سليمان الحكيم مسيسًا، مرجحا عدم وجود علاقة بين ذلك وظهوره على قنوات جماعة الإخوان الإرهابية.

ورفض سلامة خلال مداخلة هاتفية اليوم الخميس مع الإعلامي جابر القرموطي، في برنامج «آخر النهار»، المذاع على قناة «النهار»، الحديث عن ظهور الحكيم على إحدى قنوات جماعة الإخوان في مثل هذا التوقيت، ولكنه تحدث عن ظهور الكاتب الصحفي سليمان جودة على قناة «مكملين» المعادية للدولة.

وأضاف: «جودة شخص وطني ولا غبار عليه، ولكنه أخطأ في اختيار الملعب، ما ينفعش ألعب في ملعب ضد الدولة، حتى ولو قلت في القنوات دي كلام محترم.. وأتنمى من الزملاء أن يعيدوا النظر في هذه التصرفات لأننا في وقت أزمة ولازم كلنا نساند الدولة وهذا ليس عيبًا أو نفاقًا».

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وذكر سلامة أن سليمان الحكيم صدر في حقه قرار بإزالة منزله لقيامه بالبناء دون ترخيص، لافتا إلى أن القرار لا يستهدفه بصفته صحفيا ولكن بصفته مخالفا، مؤكدًا أنه كان ضمن 17 حالة إزالة نفذتها حملة مكبرة.

وتابع سلامة أن الكاتب الصحفي تقدم بطلب للحصول على ترخيص بالبناء، وذلك بعد أن صدر حكم قضائي ضده بالإزالة والغرامة، موضحًا أن سليمان تشابك مع الحملة الأمنية بشكل لفظي، والأمر قيد التحقيق.

واستكمل سلامة: «تواصلت مع محافظ الإسماعيلية.. وأعتقد أنه سيتم الإفراج عن سليمان خلال الساعات القليلة المقبلة».