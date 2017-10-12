أبو بكر الجندي: 60% من المصريين يقطنون في وحدات سكنية يملكونها

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

قال أبو بكر الجندي، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إن وظيفة الجهاز الذي يرأسه هي تقديم رصد قريب من الواقع، لوضعه أمام المسئولين.

وأضاف الجندي، خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق، في برنامج «نظرة»، المذاع على قناة «صدى البلد»، أنه يوجد 9 ملايين وحدة سكنية مغلقة ما بين مكتملة التشطيب أو مازالت تحت التشطيب، موضحًا أنه يوجد مليوني وحدة مغلقة لوجود مسكن آخر للأسرة.

شاهد أيضا

وذكر الجندي أن يوجد 1.4 مليون وحدة سكنية مغلقة لوجود أصحابها خارج البلاد، مؤكدًا أن 60% من المواطنين يسكنون في وحدات سكنية يملكونها، مضيفًا: «وهذا شئ منطقي لأن 57% من المواطنين يقطنون في الريف».