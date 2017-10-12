أجاي يقود الأهلي للفوز على الاتحاد السكندري

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حقق الأهلي فوزه الأول فى الدوري هذا الموسم، على نظيره الإتحاد السكندري بهدفين دون رد فى المباراة التي جمعت الفريقين الليلة على ملعب السلام، ضمن منافسات الأسبوع الخامس من عمر الدوري المصري الممتاز.

أحرز جونيور أجاي هدف الأهلي الأول فى الدقيقة 44، وجاء الهدف الثاني عن طريق اللاعب حسين السيد بعد أن راوغ أكثر من مكدافع ثم سدد الكرة بقدمه اليمنى ليحرز هدفًا رائعًا فى الدقيقة 79 من عمر المباراة.

وبتلك النتيجة يرتفع رصيد الاهلى إلى النقطة الرابعة فى المركز الـ13، بينما تجمد رصيد الإتحاد السكندري عند النقطة الـ6 فى المركز التاسع بجدول ترتيب الدوري العام.

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وجدير بالذكر أن الأهلي لديه ثلاث مياريات مؤجلة فى الدوري العام، نظرًا لمشاركة الفريق فى بطولة دوري أبطال إفريقيا.