أزمة جديدة بين البدري ومتعب

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شهد ملعب السلام أزمة كبيرة بين حسام البدري، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، وعماد متعب مهاجم الفريق في المباراة المقامة حاليا أمام نادي الاتحاد السكندري، ببطولة الدوري الممتاز.

حيث طلب البدري من متعب الاستعداد للنزول خلال المباراة إلا أن الأخير تباطأ في تغيير الملابس وهو مادفع المدير الفني لاستعجاله قائلا له :" بسرعة ياعماد".. ورد عليه متعب:"انا جاي أهو في إيه".

ونظر متعب إلى ساعة الاستاد قبل أثناء توجهه إلى البدري للحصول على التعليمات قبل النزول وكانت تشير إلى الدقيقة 82 وهو ما أغضبه وجعله يلقي قميص التسخين على الأرض وهو التصرف الذي أثار غضب البدري ودفعه للتراجع عن الدفع باللاعب قائلا له:" مفيش نزول خليك بقى".. ثم قام بالنداء على أكرم توفيق ودفع به في اللقاء.

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وفاز الأهلي على الاتحاد السكندري بهدفين دون رد أحرزهما جونيور أجاي و حسين السيد ليرتفع بذلك رصيد المارد الأحمر إلى 4 نقاط من ميباراتين ويتبقى له 3 لقاءات مؤجلة بسبب مشاركاته في دوري أبطال أفريقيا.