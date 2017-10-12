مكافآت خاصة للاعبي المصري بعد تصدر الدوري

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قرر مجلس إدارة النادي المصري البورسعيدي برئاسة سمير حلبية، صرف مكافأة خاصة للاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي بعد أن حقق الفريق الفوز على مصر المقاصة بثلاثة أهداف مقابل هدفين وتصدر مسابقة الدوري الممتاز.

ويأتي قرار مجلس الإداراة بصرف مكافأة إجادة للاعبين بخلاف مكافأة المباراة، من أجل تحفيزهم على مواصلة الانتصارات خلال الفترة المقبلة والاستمرار في الصدارة والمنافسة على لقب بطولة الدوري الموسم الجاري.

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وكان قد حقق الفريق البورسعيدي، أربعة انتصارات بمسابقة الدوري الممتاز، وتعرض لهزيمة وحيدة أمام نادي الزمالك جعلته يتربع على قمة جدول المسابقة برصيد 12 نقطة.