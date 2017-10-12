إخلاء سبيل الكاتب سليمان الحكيم بكفالة ٥٠٠ جنيه

الإسماعيلية - (مصراوي):

قالت مصادر بنيابة فايد بمحافظة الإسماعيلية: "إن الكاتب سليمان الحكيم، أُخلي سبيله اليوم الخميس، على ذمة القضية رقم ٥٦٢٤ جنح فايد، بكفالة 500 جنيه".

كانت مديرية أمن الإسماعيلية، أعلنت في بيان صحفي لها، اليوم الخميس، ملابسات وأسباب القبض على الكاتب الصحفي وهدم منزله بمدينة فايد.

وقال البيان: "إنه أثناء تنفيذ القرار رقم 26 لسنة 2017 الصادر بتاريخ 1-2-2017 الصادر من

محافظ الإسماعيلية، بإزالة التعديات (أرضي وثلاثة أدوار) خاصة بمنزل ملك الكاتب

الصحفي سليمان الحكيم، اعترض على التنفيذ واعتدى بالسب والقذف على القوات المشتركة

في تأمين الإزالة، بقصد منعهم من القيام بأعمالهم".

وأضاف البيان، أنه جرى القبض على "الحكيم"، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، والعرض على

النيابة العامة لاتخاذ اللازم قانونًا، قبل أن تصدر نيابة فايد قرارها السابق.