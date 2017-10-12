أخبار عاجلة

«التحرير» يكشف السبب الحقيقي لظهور عمرو مرعي في الأهلي -
رسميًا.. استاد القاهرة يستضيف لقاء الزمالك ودجلة في الدوري -
رئيس الوزراء للمواطنين: كل يوم أفضل من اللي قبله.. لازم نتفائل -
360 مليار دولار استثمارات دوائية في مصر -
الأخبار - قطاع شؤون الإنتاج الثقافي ينظم احتفالية لتكريم أبطال حرب أكتوبر -
لعلهم يفقهون - الأئمة الأربعة يوضحون حكم تأخير صلاة السنن -
الأخبار - المتحف المصري الكبير يستقبل تاج عمود أثري للملك بطليموس الثاني -
الأخبار - وزير البترول يبحث مع السفير الإيطالي سبل زيادة الفرص الأستثمارية -
الأخبار - الصحة : إصابة 17 شخصاً فى حريق بمخزن للبويات والمواد البترولية بالإسكندرية -
بلاغ يتهم طبيبًا بالتسبب في وفاه طفلة داخل مستشفى خاص بالدقهلية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

إخلاء سبيل الكاتب سليمان الحكيم بكفالة ٥٠٠ جنيه

Google+ Print

مصراوي Masrawy

إخلاء سبيل الكاتب سليمان الحكيم بكفالة ٥٠٠ جنيه

10:14 م الخميس 12 أكتوبر 2017

إخلاء سبيل الكاتب سليمان الحكيم بكفالة ٥٠٠ جنيه

الكاتب سليمان الحكيم

الإسماعيلية - (مصراوي):

قالت مصادر بنيابة فايد بمحافظة الإسماعيلية: "إن الكاتب سليمان الحكيم، أُخلي سبيله اليوم الخميس، على ذمة القضية رقم ٥٦٢٤ جنح فايد، بكفالة 500 جنيه".

كانت مديرية أمن الإسماعيلية، أعلنت في بيان صحفي لها، اليوم الخميس، ملابسات وأسباب القبض على الكاتب الصحفي وهدم منزله بمدينة فايد.

وقال البيان: "إنه أثناء تنفيذ القرار رقم 26 لسنة 2017 الصادر بتاريخ 1-2-2017 الصادر من

محافظ الإسماعيلية، بإزالة التعديات (أرضي وثلاثة أدوار) خاصة بمنزل ملك الكاتب

الصحفي سليمان الحكيم، اعترض على التنفيذ واعتدى بالسب والقذف على القوات المشتركة

في تأمين الإزالة، بقصد منعهم من القيام بأعمالهم".

وأضاف البيان، أنه جرى القبض على "الحكيم"، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، والعرض على

النيابة العامة لاتخاذ اللازم قانونًا، قبل أن تصدر نيابة فايد قرارها السابق.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • بالصور - بيان من محافظة "الإسماعيلية" حول سبب القبض على سليمان الحكيم

    أخبار

  • "أمن الإسماعيلية" يكشف أسباب القبض على الكاتب سليمان الحكيم وهدم منزله

    أخبار

  • القبض على الكاتب سليمان الحكيم في الإسماعيلية

    أخبار

  • "ازرع شجرة لبكرة".. مبادرة لغرس 80 ألف شجرة مانجو في الإسماعيلية

    أخبار

إعلان

40dca56107.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
بلاغ يتهم طبيبًا بالتسبب في وفاه طفلة داخل مستشفى خاص بالدقهلية

بلاغ يتهم طبيبًا بالتسبب في وفاه طفلة داخل مستشفى خاص بالدقهلية

"تويتر" يحظر الإعلانات على الحسابات المملوكة لـ"روسيا اليوم" و"سبوتنيك"

"تويتر" يحظر الإعلانات على الحسابات المملوكة لـ"روسيا اليوم" و"سبوتنيك"

تأجيل إعادة محاكمة مرسي في قضية "اقتحام السجون''

تأجيل إعادة محاكمة مرسي في قضية "اقتحام السجون''

تأكيدًا لانفراد مصراوي.. الأزهر يلغي الشهادة الابتدائية

تأكيدًا لانفراد مصراوي.. الأزهر يلغي الشهادة الابتدائية