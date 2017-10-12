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حل لغز مقتل لواء بالمعاش داخل شقته بالطالبية.. والمتهم: "دفنته في شقته"

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مصراوي Masrawy

حل لغز مقتل لواء بالمعاش داخل شقته بالطالبية.. والمتهم: "دفنته في شقته"

10:06 م الخميس 12 أكتوبر 2017

ارشيفية

كتب - محمد شعبان:

7 أيام احتاجها رجال المباحث في كشف ملابسات اختفاء ضابط برتبة لواء بالمعاش، كان يعمل بجهة سيادية بمنطقة الطالبية، وذلك عقب العثور عليه مقتولا داخل شقته.

البداية كانت بلاغًا تلقاه اللواء هشام العراقي، مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة، بالواقعة من شرطة النجدة.

وتم تشكيل فريق بحث ترأسه اللواء إبراهيم الديب، مدير مباحث الجيزة، وعثرت قوات الأمن على جثة الضابط مقتولا داخل شقته القريبة من مقر سفارة النيجر بمنطقة الكوم الأخضر، ظهر اليوم الخميس.

توصلت تحريات المباحث إلى هوية المجني عليه، وتبين أنه يدعى "محمد أ."، وتمكنت مأمورية بقيادة المقدم علي عبد الكريم، وكيل فرقة الطالبية والعمرانية، والرائد سامح بدوي، رئيس مباحث الطالبية، ومعاونه النقيب أحمد صبري، من ضبط المتهم بأحد الأكمنة.

أقرّ المتهم بارتكاب الواقعة؛ بسبب خلافات مالية، مؤكدًا: "قتلته ودفنته في الشقة"، واصطحبته قوة من القسم إلى الشقة لتمثيل الجريمة في حضور النيابة العامة ورجال المعمل الجنائي.

حُرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيق.

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مصراوي Masrawy

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