أحد أقارب "كاهن المرج": "كان في زيارة عائلية" (فيديو)

كتب – صابر المحلاوي:

قال كلوج ماهر، أحد أقارب القمص سمعان شحاتة "كاهن المرج" الذي قُتل اليوم الخميس، إن الضحية كان في زيارة لأحد أفراد العائلة بمنطقة المرج.

وأكمل "ماهر": "أبونا كان في انتظار أحد الآباء داخل سيارته تحت كوبري أبو صير بمدينة السلام"، لافتا بأنه فوجئ بتعدي المتهم عليه بـ"ساطور"، وطعنه في الرقبة والبطن والجبهة، وفر هاربا.

وقال مصدر أمني لمصراوي، إن قوات أمن القاهرة تمكنت من ضبط المتهم بمساعدة الأهالي، وباشرت نيابة حوادث شرق القاهرة الكلية، برئاسة المستشار إسلام الجوهري، التحقيق.