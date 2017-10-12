لافروف يبحث مع تيلرسون الملف النووي الإيراني
لافروف يبحث مع تيلرسون الملف النووي الإيراني
10:15 م الخميس 12 أكتوبر 2017
لافروف و تيلرسون
موسكو - (أ ش أ):
بحث وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف مع نظيره الأمريكي ريكس تيلرسون، في اتصال هاتفي، الوضع حول الملف النووي الإيراني.
وأبلغ لافروف - وفقا لقناة (روسيا اليوم) الإخبارية، اليوم الخميس - تيلرسون، عن محاولات لعرقلة التحقيق في حادث استخدام السلاح الكيميائي بمدينة "خان شيخون" في سوريا.
وفي سياق آخر، أعلن وزير خارجية روسيا لنظيره الأمريكي عن رفضه بشأن إنزال الأعلام الروسية عن مباني البعثات الدبلوماسية، معتبرا ذلك أمرا غير مقبول.
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