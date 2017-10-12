سلطة الطيران المدني تنظم دورات متخصصة في مجال السلامة الجوية

كتب- طه عبيد:

تنظم سلطة الطيران المدني المصري بالتعاون مع الاتحاد الدولي للنقل الجوي (الأياتا) دورات تدريبية لمنح 15 كادرًا من العاملين في مجال التفتيشات الجوية دبلومة في مجال السلامة الجوية.

ومن المقرر أن تشمل هذه الدورات 5 دورات منفصلة متخصصة في مجال المراقبة والتفتيش على السلامة الجوية، وذلك على مدار ثلاثة أشهر متتالية تنتهي في شهر ديسمبر القادم، ويقوم بتدريب العاملين نخبة من الخبراء الدوليين المتخصصين في مجال السلامة الجوية.

وكانت الدورة الأولى، والتي عقدت تحت عنوان "مقدمة في أنشطة السلامة الجوية" ضمت عددا من العاملين بشركات الطيران المصرية الخاصة، وشركة مصر للطيران المتخصصين في هذا المجال.

في السياق ذاته، أكد المهندس هاني العدوي رئيس سلطة الطيران المدني أن سلطة الطيران تولي اهتماماً كبيرآ بهذه الدورات التي تهدف إلى رفع مستوى الكفاءة لدى العاملين لتحقيق أعلى معدلات السلامة الجوية والتي تتوافق مع المعايير العالمية للمنظمات الدولية للطيران المدني، كما تساهم في رفع مستوى الأمن والسلامة المهنية في مختلف مجالات قطاع الطيران المدني.