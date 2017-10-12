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يحيى راشد يعقد عددًا من اللقاءات المهمة في مدينة ريميني الإيطالية لدعم السياحة

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مصراوي Masrawy

يحيى راشد يعقد عددًا من اللقاءات المهمة في مدينة ريميني الإيطالية لدعم السياحة

10:01 م الخميس 12 أكتوبر 2017

يحيى راشد يعقد عددًا من اللقاءات المهمة في مدينة ريميني الإيطالية لدعم السياحة

القاهرة- (أ ش أ):

عقد وزير السياحة يحيى راشد، اليوم الخميس، عددًا من اللقاءات المهنية والإعلامية الهامة ضمن مشاركته في فعاليات المعرض السياحي TTG incontri المنعقد بمدينة ريمينى الإيطالية.

والتقى الوزير مع ممثلي منظم الرحلات TUI Italia، الذين أعلنوا أن من المقاصد السياحية الهامة بالنسبة لهم، وأن رحلاتهم الى مرسى علم لم تتوقف، و أشاروا الى ان الموسم الشتوى الحالي يشهد زيادة في أعداد السائحين إلى مدينة شرم الشيخ، واكدوا أن الشركة تولي اهتماما كبيرا بمنتج رحلة مسار العائلة المقدسة، وإنها ستبدأ الترويج لرحلة العائلة المقدسة مع بداية ٢٠١٨ على موقع الحجز الالكتروني الخاص بالشركة.

كما التقى راشد، المدير التجاري لشركة Air Cairo، وتم الاتفاق على تسيير رحلة منتظمة أسبوعية Regular Flight من ميلانو لشرم الشيخ على أن تكون أول رحلة يوم 29 من أكتوبر الجاري، ورحلة أسبوعية من ميلانو إلى مرسى علم بدءً من الثالث من ديسمبر المقبل، وذلك لأول مرة بعد توقف سنتين للطيران المنتظم.

وفي معرض لقائه مع ممثلي منظمي الرحلات Alpitour وFrancorosso، تطرق الحديث إلى أهمية زيادة الحركة السياحية في الموسم الشتوى إلى شرم الشيخ.

وعلى صعيد اللقاءات الإعلامية، التقى راشد بوكالة أنباء Aska news، وبقنوات Mediaset وCanale5وItalia1، وأكد الوزير خلال اللقاءات على أهمية إيطاليا كسوق مصدر للسياحة الى مصر، ووجه الوزير دعوة للشعب الايطالي لزيارة مصر، و التعرف على الأنماط السياحية الفريدة و المتنوعة للمقصد المصري.

من ناحيته، قال عماد فتحي المستشار السياحي بإيطاليا ان الجناح المصري بالمعرض مساحته ١٠٠ متر، و تم تجهيز غرفة منه بتقنية الـ virtual reality ليتعرف السائح من خلالها على أجمل المناطق السياحية المصرية عن طريق تصفح كتاب إلكتروني.

وكان وزير السياحة يحيى راشد قد توجه أمس الأربعاء إلى إيطاليا للمشاركة في فعاليات معرض TTG Incontri المنعقد في مدينة ريمينى الإيطالية خلال الفترة من 12 حتى 14 أكتوبر الجارى، ويحظى المعرض بمشاركة أكثر من 60 الف زائر من المهنيين المتخصصين بالقطاع السياحي والوافدين من نحو 130 دولة من كافة أرجاء العالم.​

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Asha

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