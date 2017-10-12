رئيس "الفيدرالي الروسي" تقيم حفل عشاء تكريما لرئيس مجلس النواب

كتب - أحمد على:

أقامت رئيس المجلس الفيدرالي الروسي فلنتينا متفيينكو حفل عشاء مساء اليوم الخميس، تكريما لرئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال.

حضر حفل العشاء رئيس الاتحاد البرلماني الدولي صابر تشودري والسيد الأمين العام للإتحاد البرلماني الدولي مارتن شونجونج، وسط ترحيب بالدكتور على عبدالعال من قبل رئيس المجلس الفيدرالي الروسي، يعكس ما تتمتع به الدبلوماسية البرلمانية المصرية من ثقل عالمي.

ويأتي حفل العشاء في إطار مشاركة الدكتور علي عبدالعال في اجتماعات الجمعية الـ 137 للإتحاد البرلماني الدولي والتى تُعقد في مدينة سان بطرسبرج الروسية اليوم الخميس وحتى 19 أكتوبر الجاري.

يذكر أن عبدالعال سبق أن التقى مع فلينتينا ماتفيينكو مرتين، الأولى: خلال زيارته على رأس وفد برلماني إلى روسيا في يوليو ٢٠١٦، والثانية: خلال زيارة رئيس المجلس الفيدرالي الروسي في وقت سابق العام الجاري.

ساهمت الزيارات البرلمانية المتبادلة في إعطاء زخم للعلاقات المصرية- الروسية على الصعيد البرلماني في ضوء ما تتسم به تلك العلاقات من خصوصية يعكسها توافق رؤى البلدين تجاه العديد القضايا الدولية والاقليمية محل الاهتمام المشترك.