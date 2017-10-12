طوكيو وواشنطن تتفقان على تعليق عمليات مروحيات النقل العسكرية

طوكيو - (أ ش أ):

اتفقت اليابان والولايات المتحدة على تعليق رحلات طيران مروحيات نقل كبيرة تابعة للجيش الأمريكي من نفس طراز مروحية "CH-53" التي اندلعت فيها النيران في محافظة أوكيناوا أمس الأربعاء.

وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه)، اليوم الخميس، أن الاتفاق جاء في اجتماع بين وزير الدفاع الياباني إيتسونوري أونوديرا ونائب قائد القوات الأمريكية في اليابان الجنرال تشارلز تشوروتي.

وقال أونوديرا إنه من المؤسف للغاية أن حادث المروحية قد تسبب بالكثير من القلق بين السكان بالقرب من الموقع وبين كامل سكان أوكيناوا بعد سلسلة من الحوادث لطائرات عسكرية أمريكية من بينها طائرات نقل من طراز أوسبري.

وقال إنه يطالب بإيضاح سبب الحادث بأسرع وقت ممكن، وإنه يجب اتخاذ كل الخطوات الضرورية للحيلولة دون تكرار تلك الحوادث.

وقال تشوروتي إنه من المقرر أن يبدأ الجيش الأمريكي تحقيقا أوليا في الحادث، وإنه سيعلق عمليات جميع المروحيات من طراز "CH-53" لحين اكتمال التحقيق.

وكانت النيران قد اندلعت في مروحية من طراز "CH-53" بعد أن أجرت هبوطا اضطراريا على أرض عشبية في قرية هيغاشي شمالي جزيرة أوكيناوا الرئيسية.