هجوم بقنبلة على مقر حزب الدعوة في كركوك العراقية

بغداد - (أ ش أ):

أفاد مصدر أمني في محافظة كركوك، اليوم الخميس، بأن مقر حزب الدعوة الإسلامي بالمحافظة تعرض لهجوم بقنبلة يدوية للمرة الثانية خلال أسبوع.

ونقلت قناة (السومرية نيوز) العراقية عن المصدر قوله: "إن مقر حزب الدعوة في حي تسعين بتقاطع حي الخضراء، وسط كركوك، تعرض، مساء اليوم، الى هجوم بقنبلة يدوية من قبل مسلحين مجهولين"، موضحا أن الهجوم لم يسفر عنه أي اضرار.

وأشار المصدر إلى أن قوات الشرطة فرضت إجراءات مشددة حول المقر وفتحت تحقيقا بالحادثة لمعرفة الجناة.