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عباس يشكر السيسي هاتفيًا على جهود مصر في إنجاز المصالحة الفلسطينية

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مصراوي Masrawy

عباس يشكر هاتفيًا على جهود في إنجاز المصالحة الفلسطينية

10:02 م الخميس 12 أكتوبر 2017

عباس يشكر السيسي هاتفيًا على جهود مصر في إنجاز المصالحة الفلسطينية

الرئيس الفلسطيني محمود عباس

رام الله - (أ ش أ):

قدم الرئيس الفلسطيني محمود عباس شكره الجزيل باسمه شخصيا، وباسم الشعب الفلسطيني وقيادته للرئيس عبد الفتاح السيسي على جهود مصر التي أثمرت بإنجاز اتفاق المصالحة الفلسطينية، بين فتح وحماس والسير بخطوات جادة نحو طي صفة الانقسام.

وأكد الرئيس عباس - خلال اتصال هاتفي أجراه مساء اليوم مع الرئيس عبد الفتاح السيسي - أهمية الدور الكبير الذي قامت به مصر من أجل تحقيق هذا الإنجاز الهام، وصولا لتمكين حكومة الوفاق الوطني من ممارسة عملها بحرية في قطاع غزة.

وقال الرئيس أبومازن أن ما تم الاتفاق عليه اليوم في القاهرة برعاية مصرية يعزز ويسرع خطوات إنهاء الانقسام واستعادة وحدة الشعب الفلسطيني والأرض والمؤسسات الفلسطينية.

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Asha

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