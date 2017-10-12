الاحتلال الإسرائيلي يغلق المدخل الشمالي للقدس ويحتجز 3 حافلات

رام الله - (أ ش أ):

أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء الخميس، الحاجز الشمالي لمدينة القدس واحتجزت ثلاث حافلات على الحاجز المقام هناك.

وقال عضو المجلس القروي محمد عبد العزيز عوض الله، بأن جنود الاحتلال يواصلون احتجاز الحافلات بعد أن أغلقوا الحاجز المقام على مدخل قرية "بيت إكسا" في كلا الاتجاهين فيما تجمع عدد من أهالي القرية قرب الحاجز للضغط على الاحتلال للسماح للحافلات وركباها بالمرور.

وأضاف عوض الله، في تصريحات مساء اليوم إن جنود الاحتلال يتعمدون التنكيل بركاب الحافلات خصوصا النساء وأن الجيش الإسرائيلي شدد من إجراءاته التعسفية وجرائمه بحق أهالي القرية في الفترة الأخيرة.

وأكد أن جنود الاحتلال يقومون بإذلال شبان القرية واستفزازهم بشكل متواصل ويمنعون من هم من غير سكان القرية من الدخول اليها بالمطلق.

وناشد المؤسسات الحقوقية والجهات المختلفة للتدخل من أجل التخفيف من معاناة أهالي بيت اكسا الذين لا بتجاوز عددهم الألفي نسمة.

يذكر أن حاجز بيت إكسا هو المدخل الوحيد من الجهة الشمالية لمدينة القدس التي يحيطها الجدار العازل من كل جانب.