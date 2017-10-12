أخبار عاجلة

«التحرير» يكشف السبب الحقيقي لظهور عمرو مرعي في الأهلي -
رسميًا.. استاد القاهرة يستضيف لقاء الزمالك ودجلة في الدوري -
رئيس الوزراء للمواطنين: كل يوم أفضل من اللي قبله.. لازم نتفائل -
360 مليار دولار استثمارات دوائية في مصر -
الأخبار - قطاع شؤون الإنتاج الثقافي ينظم احتفالية لتكريم أبطال حرب أكتوبر -
لعلهم يفقهون - الأئمة الأربعة يوضحون حكم تأخير صلاة السنن -
الأخبار - المتحف المصري الكبير يستقبل تاج عمود أثري للملك بطليموس الثاني -
الأخبار - وزير البترول يبحث مع السفير الإيطالي سبل زيادة الفرص الأستثمارية -
الأخبار - الصحة : إصابة 17 شخصاً فى حريق بمخزن للبويات والمواد البترولية بالإسكندرية -
بلاغ يتهم طبيبًا بالتسبب في وفاه طفلة داخل مستشفى خاص بالدقهلية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

الاحتلال الإسرائيلي يغلق المدخل الشمالي للقدس ويحتجز 3 حافلات

Google+ Print

مصراوي Masrawy

الاحتلال الإسرائيلي يغلق المدخل الشمالي للقدس ويحتجز 3 حافلات

09:56 م الخميس 12 أكتوبر 2017

الاحتلال الإسرائيلي يغلق المدخل الشمالي للقدس ويحتجز 3 حافلات

الاحتلال الإسرائيلي

رام الله - (أ ش أ):
أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء الخميس، الحاجز الشمالي لمدينة القدس واحتجزت ثلاث حافلات على الحاجز المقام هناك.

وقال عضو المجلس القروي محمد عبد العزيز عوض الله، بأن جنود الاحتلال يواصلون احتجاز الحافلات بعد أن أغلقوا الحاجز المقام على مدخل قرية "بيت إكسا" في كلا الاتجاهين فيما تجمع عدد من أهالي القرية قرب الحاجز للضغط على الاحتلال للسماح للحافلات وركباها بالمرور.

وأضاف عوض الله، في تصريحات مساء اليوم إن جنود الاحتلال يتعمدون التنكيل بركاب الحافلات خصوصا النساء وأن الجيش الإسرائيلي شدد من إجراءاته التعسفية وجرائمه بحق أهالي القرية في الفترة الأخيرة.

وأكد أن جنود الاحتلال يقومون بإذلال شبان القرية واستفزازهم بشكل متواصل ويمنعون من هم من غير سكان القرية من الدخول اليها بالمطلق.

وناشد المؤسسات الحقوقية والجهات المختلفة للتدخل من أجل التخفيف من معاناة أهالي بيت اكسا الذين لا بتجاوز عددهم الألفي نسمة.

يذكر أن حاجز بيت إكسا هو المدخل الوحيد من الجهة الشمالية لمدينة القدس التي يحيطها الجدار العازل من كل جانب.

هذا المحتوى من

cfd4c7aa75.jpg

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • "أوقاف القدس": إجماع اليونسكو يثبت أن كلّ ما بُني على احتلال باطل

    أخبار

  • حزب الشعب الفلسطيني يدعو لسرعة تنفيذ اتفاق القاهرة

    أخبار

  • إسرائيل تهدد بالرد على تسليط عناصر من حماس اشعة الليزر صوب جنودها

    أخبار

  • تقرير: سرقة أسلحة من قاعدة للجيش الإسرائيلي شمالي البلاد

    أخبار

إعلان

e3fc73f57e.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
بلاغ يتهم طبيبًا بالتسبب في وفاه طفلة داخل مستشفى خاص بالدقهلية

بلاغ يتهم طبيبًا بالتسبب في وفاه طفلة داخل مستشفى خاص بالدقهلية

"تويتر" يحظر الإعلانات على الحسابات المملوكة لـ"روسيا اليوم" و"سبوتنيك"

"تويتر" يحظر الإعلانات على الحسابات المملوكة لـ"روسيا اليوم" و"سبوتنيك"

تأجيل إعادة محاكمة مرسي في قضية "اقتحام السجون''

تأجيل إعادة محاكمة مرسي في قضية "اقتحام السجون''

تأكيدًا لانفراد مصراوي.. الأزهر يلغي الشهادة الابتدائية

تأكيدًا لانفراد مصراوي.. الأزهر يلغي الشهادة الابتدائية