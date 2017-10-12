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اتهام حارس أمن مدرسة بالاعتداء الجنسي على 80 تلميذا بجنوب أفريقيا

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مصراوي Masrawy

اتهام حارس أمن مدرسة بالاعتداء الجنسي على 80 تلميذا بجنوب أفريقيا

09:53 م الخميس 12 أكتوبر 2017

اتهام حارس أمن مدرسة بالاعتداء الجنسي على 80 تلميذا بجنوب أفريقيا

ارشيفية

كيب تاون - (د ب أ)
تم فصل المدير والإدارة العليا بأكملها في احدى المدارس الابتدائية في جنوب أفريقيا اليوم الخميس، بعدما تم توجيه اتهام إلى أحد حراس الأمن بالمدرسة بالاعتداء الجنسي على أكثر من 80 تلميذا.

وفي بيان، قالت مديرية التعليم بإقليم جوتينج حيث توجد المدرسة، إن القرار اتخذ بسبب " خطورة هذه المزاعم ".

كان قد ألقي القبض على حارس، 56 عاما، بمدرسة "أيه بي إكسوما" الابتدائية في سوويتو، وهي بلدة قريبة من العاصمة الاقتصادية جوهانسبرج، يوم الاثنين، بناء على مزاعم بالاعتداء الجنسي على 54 تلميذا عبر إغرائهم بالذهاب إلى مكتبه، حسبما ذكرت قناة "إي إن سي أيه" المحلية. وارتفع العدد إلى 83 تلميذا اليوم الخميس.

ومن المقرر أن يمثل الحارس أمام المحكمة في 18 أكتوبر الجاري؛ حسبما قالت وزارة التعليم الإقليمية.

من ناحية أخرى، عينت الوزارة لجنة مستقلة للتحقيق في تلك المزاعم ،حسبما قالت صحيفة "ميل آند جارديان" المحلية.

ويتم اغتصاب 110 أشخاص يوميا في الدولة التي يبلغ عدد سكانها 56 مليون شخص، وفقا لإحصاءات الشرطة لعام 2017، لكن خبراء يرون أن العدد أكبر من ذلك بكثير نظرا لان الكثير ممن يتعرضون لاعتداء جنسي لا يبلغون عن ذلك.

ووفقا لبرنامج الأمم المتحدة للإيدز، هناك 1.7 مليون شخص، أي واحد من بين خمسة أشخاص، مصابون بمرض نقص المناعة المكتسبة في جنوب أفريقيا.

 

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مصراوي Masrawy

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