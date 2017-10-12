ارتفاع ضحايا حرائق شمال كاليفورنيا إلى 26 قتيلا
ارتفاع ضحايا حرائق شمال كاليفورنيا إلى 26 قتيلا
09:50 م الخميس 12 أكتوبر 2017
حرائق كاليفورنيا
لوس أنجلوس - (دب أ)
ارتفع عدد القتلى في حرائق الغابات التي اندلعت في منطقة انتاج النبيذ شمال كاليفورنيا الأمريكية إلى 26 قتيلا، بعد أن عثر المسؤولون على جثتين.
وأكد مسؤولو مكافحة الحرائق في كاليفورنيا اليوم الخميس أنهم عثروا على جثتين في مقاطعة مندوسينو، حيث أودت الحرائق بحياة ستة اشخاص في وقت سابق من الأسبوع الجاري.
وتعد سونوما من أكثر المقاطعات تضررا بالحرائق حيث لقى ما لا يقل عن 14 شخصا حتفهم في الحرائق الأخيرة.
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