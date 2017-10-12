البورصة تربح 2.7 مليار جنيه خلال أسبوع

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ربح رأس المال السوقى للبورصة المصرية، نحو 2.7 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهى ليغلق عند مستوى 771.286 مليار جنيه، بارتفاع بنسبة 0.3% عن الأسبوع الماضى.

وأوضح بيان للبورصة اليوم الخميس أن رأس المال السوقى للمؤشر الرئيسى ارتفع من 364.879 مليار جنيه إلى 365.567 مليار جنيه خلال الأسبوع المنتهى، بنسبة زيادة 0.2%، كما ارتفع رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 215.318 مليار جنيه إلى 216.575 مليار جنيه بنسبة زيادة 0.6%، وكذا رأس المال للمؤشر الأوسع نطاقا من 280.196 مليار جنيه إلى 582.412 مليار جنيه بنسبة زيادة 0.3%.

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وبلغت قيمة التداول على إجمالى السندات نحو 350 مليون جنيه خلال الأسبوع المنتهى، وبلغ إجمالى حجم التعامل على السندات نحو 357 ألف سند تقريباً.

