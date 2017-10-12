المسلمون يشاركون في تشييع جثمان «قس المرج» ببني سويف

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شيع المئات من أهالي عزبة جرجس بمركز الفشن جنوبي بني سويف، جثمان القمص سمعان شحاتة رزق الله راعي كنيسة القديس يولويوس بالعزبة.

وتلقى سمعان عددا من الطعنات في جسده اليوم الخميس بمنطقة السلام بالقاهرة، على يد شاب عشريني استخدم سلاحا أبيض.

وترأس الأنبا أسطفانوس أسقف ببا والفشن وسمسطا قداس الصلاة على القمص بكنيسة القديس يولويوس بعزبة جرجس، وسط مشاركة المئات من الأقباط والمسلمين من أهالي القرية والقرى المجاورة، الذين توافدوا لتأدية العزاء والمشاركة في الجنازة.

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وذكرت وزارة الداخلية في بيان لها أن الجاني يدعى أحمد سعيد السنباطى، وأنه مقيم بدائرة قسم شرطة السلام أول، وسبق اتهامه فى القضية رقم 23252 جنح المرج لسنة 2017 لتعديه على والده بالضرب، وإحداث إصابته وإشعال النيران بمنزله.

وأضاف البيان أن الأجهزة الأمنية تمكنت من القبض على المتهم، وضبط السلاح المستخدم فى الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.