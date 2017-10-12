أخبار عاجلة

«التحرير» يكشف السبب الحقيقي لظهور عمرو مرعي في الأهلي -
رسميًا.. استاد القاهرة يستضيف لقاء الزمالك ودجلة في الدوري -
رئيس الوزراء للمواطنين: كل يوم أفضل من اللي قبله.. لازم نتفائل -
360 مليار دولار استثمارات دوائية في مصر -
الأخبار - قطاع شؤون الإنتاج الثقافي ينظم احتفالية لتكريم أبطال حرب أكتوبر -
لعلهم يفقهون - الأئمة الأربعة يوضحون حكم تأخير صلاة السنن -
الأخبار - المتحف المصري الكبير يستقبل تاج عمود أثري للملك بطليموس الثاني -
الأخبار - وزير البترول يبحث مع السفير الإيطالي سبل زيادة الفرص الأستثمارية -
الأخبار - الصحة : إصابة 17 شخصاً فى حريق بمخزن للبويات والمواد البترولية بالإسكندرية -
بلاغ يتهم طبيبًا بالتسبب في وفاه طفلة داخل مستشفى خاص بالدقهلية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. مصراوي Masrawy

منى محرز ومحافظ القليوبية يبحثان تطوير بورصة الدواجن إليكترونيًا

Google+ Print

مصراوي Masrawy

منى محرز ومحافظ القليوبية يبحثان تطوير بورصة الدواجن إليكترونيًا

09:26 م الخميس 12 أكتوبر 2017

منى محرز ومحافظ القليوبية يبحثان تطوير بورصة الدواجن إليكترونيًا

منى محرز ومحافظ القليوبية يبحثان تطوير بورصة الدوا

كتب- أحمد مسعد:

استقبل اللواء محمود عشماوي محافظ القليوبية، اليوم الخميس، الدكتورة منى محرز نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والداجنة والسمكية بحضور اتحاد مربي الدواجن بمصر، لتفعيل البورصة الرئيسة للدواجن وتشغيلها بنظام إليكتروني من خلال إعداد قاعدة بيانات على مستوى الجمهورية بالتنسيق مع إحدى شركات الحاسب سيتم الإنتهاء منها منتصف نوفمبر القادم.

ووجهت الدكتورة منى محرز، رسالة لجميع مربي الدواجن على مستوي المحافظات بضرورة التعاون مع مديرية الزراعة والطب البيطري لإمدادهم بالبيانات اللازمة لعمل قاعدة بيانات دقيقة وواضحة لتسهم فى حل المشكلة ومعرفة الوضع القائم لجميع المزارع على مستوى المحافظات لتساعد المختصين في وضع آليات وحلول سريعة لمشكلات مربي الدواجن سواء في مجالات الإرشاد والتوعية أو التسويق.

وأضافت محرز في تصريحات لـ"مصراوي"، أن بورصة الدواجن ستكون البورصة الرئيسية على مستوى المحافظة وبمجرد دخولها الخدمة ستقدم خدمات جليلة للمربيين من خلال تطوير المزارع والعنابر وتحويلها بالنظام المغلق بالإضافة إلى تشجيع الشباب للعمل في هذا المجال وتوفير القروض الميسرة لهم من مبادرة البنك المركزي بالإضافة إلى ضبط الدواجن ومنع ذبحها خارج المجزر حفاظا على صحة المواطنين وتوفير الأودوية واللقاحات.

وتتطرق الاجتماع لمناقشة تطوير وحدة إنتاج البيض بالمحافظة والتي تنتج 30 مليون بيضة سنويا من خلال زيادة نسب الإنتاج واستغلال باقي مساحة الأرض في مشروعات أخرى مماثلة تخدم على المشروع كمصانع أعلاف ومستلزماتها.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • بدء اختبارات القبول بأول كلية تربية رياضية للبنات في تاريخ الأزهر..

    أخبار

  • لأصحاب المزارع والتجار.. تعرف على شروط تصدير الخيول الأصيلة- صور

    أخبار

  • مسؤول بالبيئة: جمعنا41 ألف طن قش أرز حتى الآن.. وتحرير 1677 محضر حرق

    أخبار

  • "دهشة وزينب وتغريد".. "الزراعة" تبدأ تصدير الدفعة الثالثة من الخيول

    أخبار

إعلان

e8432bb448.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
منها «بيجو 301» و«هيونداي فيرنا».. أسعار أشهر 11 سيارة في السوق

منها «بيجو 301» و«هيونداي فيرنا».. أسعار أشهر 11 سيارة في السوق

8 الصبح - أسعار الخضروات والفاكهة وأسعار الذهب والعملات الأجنبية بتاريخ 26- 10-2017

8 الصبح - أسعار الخضروات والفاكهة وأسعار الذهب والعملات الأجنبية بتاريخ 26- 10-2017

تعرف على أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم 25 أكتوبر

تعرف على أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم 25 أكتوبر

8 الصبح - أسعار الخضروات والفاكهة وأسعار الذهب والعملات الأجنبية بتاريخ 25- 10-2017

8 الصبح - أسعار الخضروات والفاكهة وأسعار الذهب والعملات الأجنبية بتاريخ 25- 10-2017