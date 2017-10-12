منى محرز ومحافظ القليوبية يبحثان تطوير بورصة الدواجن إليكترونيًا

كتب- أحمد مسعد:

استقبل اللواء محمود عشماوي محافظ القليوبية، اليوم الخميس، الدكتورة منى محرز نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والداجنة والسمكية بحضور اتحاد مربي الدواجن بمصر، لتفعيل البورصة الرئيسة للدواجن وتشغيلها بنظام إليكتروني من خلال إعداد قاعدة بيانات على مستوى الجمهورية بالتنسيق مع إحدى شركات الحاسب سيتم الإنتهاء منها منتصف نوفمبر القادم.

ووجهت الدكتورة منى محرز، رسالة لجميع مربي الدواجن على مستوي المحافظات بضرورة التعاون مع مديرية الزراعة والطب البيطري لإمدادهم بالبيانات اللازمة لعمل قاعدة بيانات دقيقة وواضحة لتسهم فى حل المشكلة ومعرفة الوضع القائم لجميع المزارع على مستوى المحافظات لتساعد المختصين في وضع آليات وحلول سريعة لمشكلات مربي الدواجن سواء في مجالات الإرشاد والتوعية أو التسويق.

وأضافت محرز في تصريحات لـ"مصراوي"، أن بورصة الدواجن ستكون البورصة الرئيسية على مستوى المحافظة وبمجرد دخولها الخدمة ستقدم خدمات جليلة للمربيين من خلال تطوير المزارع والعنابر وتحويلها بالنظام المغلق بالإضافة إلى تشجيع الشباب للعمل في هذا المجال وتوفير القروض الميسرة لهم من مبادرة البنك المركزي بالإضافة إلى ضبط أسعار الدواجن ومنع ذبحها خارج المجزر حفاظا على صحة المواطنين وتوفير الأودوية واللقاحات.

وتتطرق الاجتماع لمناقشة تطوير وحدة إنتاج البيض بالمحافظة والتي تنتج 30 مليون بيضة سنويا من خلال زيادة نسب الإنتاج واستغلال باقي مساحة الأرض في مشروعات أخرى مماثلة تخدم على المشروع كمصانع أعلاف ومستلزماتها.