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لجنة لبحث أسباب نقص كبسولات أجهزة الغسيل الكلوي بمستشفى طهطا العام

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مصراوي Masrawy

لجنة لبحث أسباب نقص كبسولات أجهزة الغسيل الكلوي بمستشفى طهطا العام

09:27 م الخميس 12 أكتوبر 2017

لجنة لبحث أسباب نقص كبسولات أجهزة الغسيل الكلوي بمستشفى طهطا العام

أجهزة الغسيل الكلوي -ارشيفية

سوهاج – عمار عبد الواحد:

كلف الدكتور أيمن عبد المنعم، محافظ سوهاج، اليوم الخميس، بتشكيل لجنة تضم كلاً من عدلي أبو عقيل، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة طهطا، وإدارة مستشفى طهطا العام، ومندوب من مديرية الصحة لبحث مشكلة نقص الكبسولات الخاصة بأجهزة الغسيل الكلوي بقسم الكلى بمستشفى طهطا العام وتوقف عمليات الغسيل للمرضى، ما دفع 33 مريضًا من المترددين على القسم تحرير محضر في الشرطة لتضررهم من إدارة المستشفى، لعدم توافر مستلزمات الغسيل الكلوي، وحمل المحضر رقم 2374 إداري القسم لسنة 2017.

كانت أجهزة الغسيل الكلوي بمستشفى طهطا العام شمال محافظة سوهاج، توقفت، أمس الأربعاء، بسبب نقص الكبسولات الخاصة بالأجهزة وعدم تواجدها تمامًا بمخازن المستشفى، ما تسبب في إحداث حالة من الهرج والمرج والاستياء الشديد بين المرضى ومرافقيهم، لعدم توافر مستلزمات عمليات الغسيل، ما دفع الوحدة المحلية لمركز ومدينة طهطا ومرفق الإسعاف لتوفير أتوبيسات وسيارات إسعاف لنقل الحالات المقررة لهم جلسات الغسيل إلى مستشفى طما المركزي، والتي تتوافر بها تلك الكبسولات.

 

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