ترامب يستهدف أوباما كير بأمر تنفيذي عن الرعاية الصحية

واشنطن - (د ب أ):

وقع الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الخميس، على أمر تنفيذي في محاولة لتوسيع خيارات الرعاية الصحية الأمريكية ،بعدما فشل مرارا حزبه الجمهوري في إلغاء برنامج "أوباما كير" الخاص بالرعاية الصحية.

وقال ترامب، في مراسم التوقيع على الأمر بالبيت الأبيض إلى جانب عدد من أعضاء الكونجرس و المسؤولين التنفيذيين المعنيين بالرعاية الصحية إننا "نسمع عن كارثة أوباما كير منذ فترة طويلة للغاية".

وتولى ترامب الأمور بنفسه، وسط إحباط حيال الإخفاق المتكرر من جانب الكونجرس في التصدي لإجراء إصلاحات بالتأمين الصحي ،المطبق منذ سلفه باراك أوباما، لكنه قال إنه سيستمر في الضغط على الكونجرس من أجل اتخاذ قرار.

وقال: "نحن بدأنا تلك العملية، ولقد بدأناها بطريقة إيجابية للغاية".

ويوجه الأمر التنفيذي وزارات العمل والخزانة والصحة والخدمات الإنسانية لاتخاذ خطوات لتوسيع عملية الدخول في خطط تأمينية قصيرة الأجل، وجعلها أكثر يسرا بالنسبة للشركات الصغيرة، من أجل توفير موارد لدعم خطط تأمينية جماعية في أنحاء البلاد.

كان قادة جمهوريون بمجلس الشيوخ قد الغوا ،في الشهر الماضي، خططا لطرح أحدث مشروع قانون لابطال برنامج أوباما كير الصحي للتصويت ، بعدما أخفق المشروع في الحصول على دعم كاف من أعضاء المجلس.

وقال ترامب إنه يعتقد أن المشروع سوف يحظى بعدد كاف من الاصوات لتمريره مطلع العام القادم.

وظل برنامج الرعاية الصحية قضية مهمة ورئيسية في الولايات المتحدة لسنوات، كجزء من جهود خفض عدد غير المؤمن عليهم.

كان ترامب قد جعل إلغاء وتعديل برنامج أوباما كير حجز الزاوية في حملته الانتخابية العام الماضي.