إقليم كردستان يدعو أمريكا للتدخل إزاء تحركات القوات العراقية قرب كركوك

العراق - (د ب أ):

دعت وزارة البيشمركة في حكومة إقليم كردستان، الولايات المتحدة، إلى التدخل إزاء التحركات العسكرية لقوات الجيش والحشد الشعبي قرب كركوك.

وذكر بيان لوزارة البيشمركة، اليوم الخميس حصلت وكالة الانباء الالمانية، أن سربست لزكين، وكيل وزارة البيشمركة، بحث مع كرين كروس، القنصل الامريكي في اقليم كردستان، التحركات العسكرية التي تقوم بها قوات الجيش والحشد الشعبي.

وأشار البيان، إلى أن لزكين، اطلع القنصل الأمريكي، على تحركات الجيش والحشد الشعبي، قرب مراكز البيشمركة في الجبهة، بمناطق شنكال "سنجار"، وشمال الموصل، وجنوب كركوك.

ودعا لزكين الولايات المتحدة إلى لعب دورها وسد الطريق أمام هذه التحركات، ومنع حدوث أي طارئ.