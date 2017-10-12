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والد محمد صلاح لـ"مصراوي": ابني طالبني بتوفير فرصة عمل للمتهم

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مصراوي Masrawy

والد محمد صلاح لـ"مصراوي": ابني طالبني بتوفير فرصة عمل للمتهم

09:03 م الخميس 12 أكتوبر 2017

محمد صلاح

الغربية - مروة شاهين:

قال الحاج صلاح غالي، والد النجم محمد صلاح لاعب الوطني وفريق ليفربول الإنجليزي، إن نجله اتصل به هاتفيًا للاطمئنان عليه، وطالبه بمساعدة أسرة المتهم والتنازل عن أي محضر محرر ضده، والبحث عن فرصة عمل للمتهم.

كما طالب وسائل الإعلام بعدم نشر صورة المتهم لأنه تنازل عن المحضر، وأصبح مواطنًا حرًا غير متهم في أي قضية.

وأشار الحاج صلاح، إلى أنه التقى بأسرة المتهم التي استنجدت به لإنقاذه، وأنه على الفور قرر التنازل عن المحضر وتوفير فرصة عمل له خلال أقرب وقت، موضحًا أنه كان في زيارته لمدينة القاهرة صباح اليوم وأنه في طريقه إلى بسيون.

وأضاف الحاج صلاح أنه لم يحدث له أي مكروه، مشيرًا إلى أنه اكتشف اختفاء مبلغ مالي من سيارته والتي اتهم فيها حارس العقار، بعد أن ترك زجاجها مفتوحًا بأحد شوارع مدينة نصر، لافتا إلى أن رجال الأمن نجحوا في إعادة الأموال كاملة خلال ساعتين من الحادث.

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مصراوي Masrawy

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