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العثور على جثة لواء سابق مقتولاً داخل شقته بالطالبية

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مصراوي Masrawy

العثور على جثة لواء سابق مقتولاً داخل شقته بالطالبية

08:50 م الخميس 12 أكتوبر 2017

العثور على جثة لواء سابق مقتولاً داخل شقته بالطالبية

ارشيفية

كتب - محمد شعبان:

عثرت أجهزة الأمن بالجيزة، على جثة ضابط برتبة لواء بالمعاش، كان يعمل بجهة سيادية بمنطقة الطالبية.

البداية كانت بلاغ تلقاه اللواء هشام العراقي، مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة، بالواقعة من شرطة النجدة.

تم تشكيل فريق بحث ترأسه اللواء إبراهيم الديب، مدير مباحث الجيزة، وعثرت قوات الأمن على جثة الضابط مقتولاً داخل شقته القريبة من مقر سفارة النيجر بمنطقة الكوم الأخضر.

حُرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

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مصراوي Masrawy

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