العثور على جثة لواء سابق مقتولاً داخل شقته بالطالبية

كتب - محمد شعبان:

عثرت أجهزة الأمن بالجيزة، على جثة ضابط برتبة لواء بالمعاش، كان يعمل بجهة سيادية بمنطقة الطالبية.

البداية كانت بلاغ تلقاه اللواء هشام العراقي، مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة، بالواقعة من شرطة النجدة.

تم تشكيل فريق بحث ترأسه اللواء إبراهيم الديب، مدير مباحث الجيزة، وعثرت قوات الأمن على جثة الضابط مقتولاً داخل شقته القريبة من مقر سفارة النيجر بمنطقة الكوم الأخضر.

حُرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.