التعليم: تحويل واقعة سحل طالب يتيم بالإسماعيلية للشؤون القانونية

القاهرة- (مصراوي):

قال أحمد خيري المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إنه بشأن ما نشر في أحد المواقع الإلكترونية بخصوص مدرس يسحل طالبًا يتيمًا ويلقنه "علقة ساخنة" بالإسماعيلية، بأنه تم تحويل الموضوع للشئون القانونية.

وتابع خيري، في بيان له الخميس: "تم استبعاد مدير المدرسة والمدرس لحين انتهاء التحقيق".

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني- في بيان لها- أنه تم التعامل السريع مع الواقعة وإحالتها للشؤون المختصة وذلك فى ضوء توجيهات الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بالاهتمام بالبحث والرد على شكاوى المواطنين، والمشاكل التي أثيرت على جميع الوسائل الإعلامية.