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"إيركايرو" تسير رحلات جديدة من الدنمارك وإيطاليا إلى شرم الشيخ ومرسى علم

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مصراوي Masrawy

"إيركايرو" تسير رحلات جديدة من الدنمارك وإيطاليا إلى شرم الشيخ ومرسى علم

08:48 م الخميس 12 أكتوبر 2017

ياسر الرملى رئيس شركة إير كايرو

كتب- طه عبيد:

صرح ياسر الرملى رئيس شركة إير كايرو بأنه طبقًا لاستراتيجية الشركة في التوسع بشبكتها بأوروبا، سوف تقوم بتدشين رحلات أسبوعية منتظمة من مدينة بيولند بالدنمارك إلى مطار شرم الشيخ، ومن ميلانو بإيطاليا إلى مدينة شرم الشيخ ومرسى علم اعتبارًا من شهر نوفمبر القادم.

وأضاف الرملي، أن شركة إير كايرو نقلت ٢٥٠ ألف سائح خلال الفترة من شهر يناير إلى شهر سبتمبر ٢٠١٧، على ما يقرب من ٢٠٠٠ رحلة إلى كل من مطار شرم الشيخ والغردقة ومرسى علم، وذلك في إطار استراتيجية وزارة الطيران المدني والجهود المبذولة من أجل تعزيز وتنشيط الحركة السياحية الوافدة من الدول الأوروبية إلى مناطق الجذب السياحي بمصر.

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