بمواصفات تناسب المصريين.. تعرف على إمكانات سيارة «بريليانس V3» الجديدة

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تعكف العديد من الشركات العالمية على الدخول بقوة في السوق المصري، والذي يعد أحد أكبر البلدان المستخدمة للسيارات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وذلك على الرغم من كافة الإجراءات الاقتصادية التي تتخذها الدولة بين الحين والآخر، والتي تؤثر على نمط تجارة السيارات بشكل رئيسي في الأشهر الأخيرة.

وعلى الرغم من حالة الركود التي تجتاج السوق في مصر، إلا أن بعض الشركات العالمية، وعلى رأسها "بريليانس" الصينية، لا تزال تنظر إلى مصر بعين الاهتمام، وتسعى لتسويق موديلاتها المختلفة في السوق، وكان آخرها السيارة الرياضية متعددة الأغراض "suv” الجديدة "V3”، والتي كشفت عنها الشركة الصينية العملاقة في مصر منذ أيام قليلة.

وعلى الرغم من اختلاف أسعار الفئات المطروحة من السيارة في مصر، إلا أن جميعهم يشتركون في إمكانات المحرك، والذي يأتي بسعة 1600 CC، ويتكون من 4 سلندرات على خط أفقي واحد، ما يجعله قادرًا على ضخ قوة مقدارها 112 حصانًا، تتوافق مع احتياجات السوق المصري، وفقًا لظروفه الاقتصادية.

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وعلى مستوى عوامل الأمان والسلامة، فإن السيارة الرياضية متعددة الأغراض الجديدة تصدر مدعمة بنظام مكابح" ABS” مانع للانغلاق ونظام التوزيع الإلكتروني للفرامل “EBD"، ومثبت للسرعة وحساسات خلفية عند الرجوع للخلف.

وتصدر "بريليانس V3” بثلاث فئات، الأولى وهي الـ"كومفورت لاين" ويبلغ سعرها 259 ألف جنيه، أما فئة الثانية وهي "هاي لاين" فيبلغ سعرها270 ألف جنيه، في حين وصل سعر الفئة الثالثة وهي الأكثر ميلًا لطابع الرفاهية لسعر 287 ألف جنيه.

وتمتلك السيارة العديد من التقنيات وعوامل الرفاهية، وعلى رأسها التكييف الأوتوماتيك وشاشة عرض 7 بوصة تعمل باللمس، ونظام بلوتوث ومدخل AUX&USB ونظام GBS، بالإضافة إلى نظام سماعات مدعم بجهاز بث وغيرها.