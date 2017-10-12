إسماعيل يناقش استثمارات «شل» العالمية مع رئيس الشركة

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التقى المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الخميس، أندى براون، الرئيس التنفيذى لشركة "شل العالمية" للبحث والاستكشاف والإنتاج، وذلك بحضور المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، والمهندس جاسر حنطر، رئيس شركة شل بمصر.

وفى بداية اللقاء، أكد رئيس الوزراء اهتمام الدولة بقطاع البترول والغاز والعمل على إتاحة كافة التيسيرات لمختلف الشركات الدولية والمحلية العاملة في هذا المجال بما يسهم فى جذب المزيد من الاستثمارات في هذا القطاع الحيوي، ويدعم التوسع في عمليات الاستكشاف والبحث.

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من جانبه، عرض رئيس "شل" العالمية تطور نشاط عمل الشركة في مصر والذي يمتد على مدار نحو قرن من الزمان، وكذلك المقترحات والخطط المستقبلية لتنمية استثماراتها في مجال الحفر والاستكشاف والإنتاج للبترول والغاز، مشيراً إلى أن المشروعات المستقبلية للشركة تتضمن العمل بالمرحلة B9 الخاصة بامتياز غرب الدلتا العميقة والتي تصل إجمالى الاستثمارات بها إلى نحو 1.6 مليار دولار، هذا بالإضافة إلى الخطط الخاصة بحفر 63 بئرًا خلال العام القادم فى التراكيب الجولوجية المختلفة والعميقة فى الصحراء الغربية، بما يسهم فى تنمية وزيادة حجم إنتاج البترول والغاز في تلك المناطق وباستخدام أحدث التكنولوجيات في هذا القطاع.

وتجدر الإشارة إلى أن شركة شل العالمية تقوم بعملياتها من خلال شركتين مصريتين هما شركة "بدر الدين" وشركة "رشيد".