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جامعة الدول العربية ترحب باتفاق المصالحة الفلسطينية في القاهرة

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جامعة الدول العربية ترحب باتفاق المصالحة الفلسطينية في القاهرة جامعة الدول العربية ترحب باتفاق المصالحة الفلسطينية في القاهرة

التحرير

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رحبت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بإعلان المصالحة الوطنية الفلسطينية، بعد التوصل إلى اتفاق بين حركتي فتح وحماس برعاية مصرية.

وهنأت الجامعة العربية في بيان صادر اليوم الخميس، القيادة الفلسطينية وعلى رأسها الرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبو مازن)، وكافة فصائل العمل الوطني والإسلامي وعموم الشعب الفلسطيني على هذا الإنجاز المهم الذي يعزز الموقف الفلسطيني إزاء التحديات التي تواجه القضية الفلسطينية، كما يعتبر الضمانة الأساسية لتحقيق أهداف الشعب الفلسطيني في الحرية والاستقلال وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأراضي دولة فلسطين، وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على خط الرابع من يونيو 1967.

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وقدمت الجامعة الشكر والامتنان لجمهورية العربية، وعلى رأسها الرئيس عبدالفتاح ، لرعايتها جهود إنهاء الانقسام ونجاحها في إنجاز المصالحة الفلسطينية.

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التحرير

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