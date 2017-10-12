بكري عن إعلان حالة الطوارئ: السيسي لم يخالف الدستور (فيديو)

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قال الإعلامي مصطفى بكري، إن إعادة إعلان حالة الطوارئ مرة أخرى لمدة 3 أشهر، يهدف إلى منح قوات الأمن مزيدا من الصلاحيات لمواجهة الإرهاب، مضيفًا: «والدليل على ذلك أن هذه الصلاحيات لم تستخدم ضد أي مواطن بخلاف العناصر الإرهابية».

وأضاف بكري خلال برنامج «أسرار وحقائق»، المذاع على قناة «صدى البلد»: «السيسي لم يخالف الدستور ولكنه التزم به، فالقانون ينص على فرض حالة الطوارئ لمدة 6 أشهر متتابعة، وهذه الفترة المحددة انتهى العمل بها يوم الثلاثاء الماضي، والإعلان الجديد هو قرار جديد ليس له علاقة بمد حالة الطوارئ، بدليل أن الإعلان الجديد سيتم العمل به بداية من يوم الجمعة المقبل».

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وتابع بكري: «مضى يومان على انتهاء حالة الطوارئ، ومن حق الرئيس إصدار قرار جديد بإعلان هذه الحالة مرة أخرى، والدستور لا يعترض على ذلك طالما كان هناك فاصل زمني بين المدتين.. فالإجراءات المتبعة من الناحية القانونية والدستورية سليمة»، مؤكدًا أن مجلس الوزراء وافق على القرار الذي سيعرض على البرلمان خلال سبعة أيام من تاريخه للموافقة عليه.