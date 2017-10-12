«خطاب» تخوض الإعادة مع مرشحة فرنسا لليونسكو.. والفائز يواجه قطر

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كتب - إسماعيل الوسيمي ومحمد عودة

انتهت عملية فرز الأصوات لانتخابات مدير عام منظمة اليونسكو، التى جرت جولتها الرابعة، اليوم الأربعاء، حيث حصل القطرى حمد الكوارى على 22 صوتًا، وتساوت السفيرة مشيرة خطاب، المرشحة المصرية مع الفرنسية أودريه أزولاي بـ 18 صوتًا لكل منهما.

وقال المستشار أحمد أبو زيد، المتحدث باسم وزارة الخارجية، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى تويتر: «لتصحيح المعلومة.. يعاد التصويت غدًا (وليس قرعة) بين مصر وفرنسا لاختيار المرشح الثاني الذي يتنافس مع الأول».

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وجمعت الجولة الرابعة من الانتخابات، والتي بدأت فى السادسة والنصف بتوقيت باريس، وهو نفس توقيت القاهرة، 3 مرشحين تنافسوا على المنصب، وهم المصرية مشيرة خطاب والفرنسية أودريه أزولاي والقطرى حمد الكوارى، بعد إعلان كيان تانج، المرشح الصيني انسحابه لصالح مصر، وكذلك إعلان فيرا خوري لاكويه، مرشحة لبنان، انسحابها من السباق، متمنية أن يفوز بالمنصب مرشح عربي.