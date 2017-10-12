وزير إسرائيلي يدعو أمريكا إلى وقف تمويل "الأمم المتحدة"

تل أبيب - (د ب أ):

دعا وزير الأمن العام الإسرائيلي جلعاد اردان، اليوم الخميس، الولايات المتحدة إلى وقف تمويل الأمم المتحدة إذا نشرت "قائمة سوداء" بالشركات التي تعمل في الضفة الغربية المحتلة.

وقال اردان في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" إن "الوقت قد حان لإبلاغ الأمم المتحدة رسميا أنها إذا نشرت" القائمة السوداء "للشركات ذات الأنشطة الاقتصادية أيضا في يهودا والسامرة فإن تمويل الأمم المتحدة من الولايات المتحدة وإسرائيل سيتوقف تماما".

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية وأمريكية إن المفوض السامي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة زيد بن رعد بن الحسين، يقوم بتجميع قائمة بالشركات التي تعمل في الضفة الغربية، التي استولت عليها اسرائيل في الحرب التي خاضتها في الشرق الأوسط عام 1967.

وتأتي تصريحات اردان بعد أن أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن إسرائيل ستنسحب من منظمة الامم المتحدة للعلم والثقافة (اليونسكو) بالتوازي مع الولايات المتحدة.

وكانت الولايات المتحدة قد أعلنت، اليوم الخميس، انسحابها من (اليونسكو) وعزت ذلك إلى المخاوف من تزايد المتأخرات، والحاجة إلى إصلاح جذري، وما تصفه بـ"الاستمرار في الانحياز ضد إسرائيل" في المنظمة.

وقالت هيذر نويرت، المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية، إن هذا الانسحاب سيدخل حيز التنفيذ اعتبارا من 31 ديسمبر 2018 وفقا لقواعد اليونسكو.