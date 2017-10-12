ننشر صورة المتهم بقتل "كاهن المرج"

كتب –صابر المحلاوي:

حصل "مصراوي" على صورة "أحمد س."، 30 سنة، المتهم بقتل كاهن إحدى الكنائس بالمنيا بـ"ساطور" بمنطقة المرج، اليوم الخميس.

وانتهى أطباء مصلحة الطب الشرعي بمشرحة زينهم، من تشريح جثة القمص سمعان شحاتة، الذي قُتل متأثرا بإصابته بضربة "ساطور".

وتسلم ذوو المجني عليه الجثة، تمهيدا لدفنها، وفرضت قوات الأمن كردونًا أمنيًا حول المشرحة.

وكشف القمص شنودة جرجس، راعي كنيسة العذراء، والأنبا شنودة بمدينة السلام، إنه أثناء تواجد المجني عليه رفقة أحد الآباء الكهنة بمنطقة المرج، انهال عليه أحد شباب المنطقة بسلاح أبيض "ساطور"، مما أدى إلى إصابته بجرحين في الرأس والبطن.

وأضاف القس "شنودة" في تصريحات لمصراوي، أنه في التاسعة والنصف صباح اليوم، حضر المجني عليه رفقة أحد القساوسة، ودخل مخزن للحديد والتسليح ملك أحد أصدقائه، وعقب مغادرتهما للمخزن اكتشف المجني عليه نسيان هاتفه المحمول، فعاد للحصول عليه فباغته المتهم بضربة على رأسه بـ "ساطور"، وأثناء محاولة المجني عليه الفرار، لاحقه المتهم وطعنه في البطن، مؤكدًا أن الواقعة استغرقت 4 دقائق فقط، ولاذ المتهم بالفرار حتى تمكن الأهالي من القبض عليه وتسليمه لرجال الشرطة.