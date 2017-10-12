محافظ بني سويف يُعزي أسقف ببا والفشن في مقتل راعي كنيسة القديس يوليوس
محافظ بني سويف يُعزي أسقف ببا والفشن في مقتل راعي كنيسة القديس يوليوس
08:38 م الخميس 12 أكتوبر 2017
المهندس شريف حبيب
بني سويف ــ أحمد كامل:
تقدم المهندس شريف حبيب، محافظ بني سويف بخالص العزاء والمواساة للإخوة المسيحيين في وفاة القمص سمعان شحاتة، راعي كنيسة القديس يوليوس، بعزبة جرجس التابعة لقرية اقفهص مركز الفشن، اليوم الخميس، داعيا المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع الرحمة وأن يلهمنا وذويه الصبر والسلوان.
كما بعث المحافظ، ببرقيتي عزاء لقداسة الأنبا اسطفانوس، مطران ببا، والأنبا غبريال، مطران بني سويف، معربًا خلالهما عن خالص تعازيه في وفاة الفقيد، الذي كان مثالاً للعطاء والمحبة والتسامح، وقامة دينية وكنسية لها ثقلها في بني سويف.
وأدى المئات من القساوسة وأهالي عزبة جرجس والقرى المحيطة بمركز الفشن جنوب بني سويف، مساء اليوم الخميس، الصلاة على جثمان القمص سمعان شحاتة رزق الله، راعي كنيسة القديس يولويوس بعزبة جرجس بمركز الفشن، والذي قتل اليوم الخميس، بمنطقة السلام بالقاهرة، على يد شاب بسلاح أبيض.
وترأس الأنبا أسطفانوس أسقف ببا والفشن وسمسطا قداس الصلاة على القمص بكنيسة القديس يولويوس بعزبة جرجس، وسط مشاركة المئات من الأقباط والمسلمين من أهالي القرية والقرى المجاورة، الذين توافدوا لتأدية العزاء والمشاركة في الجنازة.
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