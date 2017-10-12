أخبار عاجلة

«التحرير» يكشف السبب الحقيقي لظهور عمرو مرعي في الأهلي -
رسميًا.. استاد القاهرة يستضيف لقاء الزمالك ودجلة في الدوري -
رئيس الوزراء للمواطنين: كل يوم أفضل من اللي قبله.. لازم نتفائل -
360 مليار دولار استثمارات دوائية في مصر -
الأخبار - قطاع شؤون الإنتاج الثقافي ينظم احتفالية لتكريم أبطال حرب أكتوبر -
لعلهم يفقهون - الأئمة الأربعة يوضحون حكم تأخير صلاة السنن -
الأخبار - المتحف المصري الكبير يستقبل تاج عمود أثري للملك بطليموس الثاني -
الأخبار - وزير البترول يبحث مع السفير الإيطالي سبل زيادة الفرص الأستثمارية -
الأخبار - الصحة : إصابة 17 شخصاً فى حريق بمخزن للبويات والمواد البترولية بالإسكندرية -
بلاغ يتهم طبيبًا بالتسبب في وفاه طفلة داخل مستشفى خاص بالدقهلية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

محافظ بني سويف يُعزي أسقف ببا والفشن في مقتل راعي كنيسة القديس يوليوس

Google+ Print

مصراوي Masrawy

محافظ بني سويف يُعزي أسقف ببا والفشن في مقتل راعي كنيسة القديس يوليوس

08:38 م الخميس 12 أكتوبر 2017

محافظ بني سويف يُعزي أسقف ببا والفشن في مقتل راعي كنيسة القديس يوليوس

المهندس شريف حبيب

بني سويف ــ أحمد كامل:

تقدم المهندس شريف حبيب، محافظ بني سويف بخالص العزاء والمواساة للإخوة المسيحيين في وفاة القمص سمعان شحاتة، راعي كنيسة القديس يوليوس، بعزبة جرجس التابعة لقرية اقفهص مركز الفشن، اليوم الخميس، داعيا المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع الرحمة وأن يلهمنا وذويه الصبر والسلوان.

كما بعث المحافظ، ببرقيتي عزاء لقداسة الأنبا اسطفانوس، مطران ببا، والأنبا غبريال، مطران بني سويف، معربًا خلالهما عن خالص تعازيه في وفاة الفقيد، الذي كان مثالاً للعطاء والمحبة والتسامح، وقامة دينية وكنسية لها ثقلها في بني سويف.

وأدى المئات من القساوسة وأهالي عزبة جرجس والقرى المحيطة بمركز الفشن جنوب بني سويف، مساء اليوم الخميس، الصلاة على جثمان القمص سمعان شحاتة رزق الله، راعي كنيسة القديس يولويوس بعزبة جرجس بمركز الفشن، والذي قتل اليوم الخميس، بمنطقة السلام بالقاهرة، على يد شاب بسلاح أبيض.

وترأس الأنبا أسطفانوس أسقف ببا والفشن وسمسطا قداس الصلاة على القمص بكنيسة القديس يولويوس بعزبة جرجس، وسط مشاركة المئات من الأقباط والمسلمين من أهالي القرية والقرى المجاورة، الذين توافدوا لتأدية العزاء والمشاركة في الجنازة.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • أهالي الفشن يُشيعون جثمان راعي كنيسة القديس يوليوس المقتول بالمرج

    أخبار

  • راعي كنيسة عزبة جرجس ببني سويف: ننتظر وصول جثمان الأب سمعان بعد استشهاده

    أخبار

  • زيارة مفاجئة تكشف تغيب 50 من العاملين بالوحدات الصحية ببني سويف

    أخبار

  • خريطة متكاملة للخدمات الحيوية بمدن وقرى بني سويف لمراجعة مستواها

    أخبار

إعلان

a5ae10f054.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
بلاغ يتهم طبيبًا بالتسبب في وفاه طفلة داخل مستشفى خاص بالدقهلية

بلاغ يتهم طبيبًا بالتسبب في وفاه طفلة داخل مستشفى خاص بالدقهلية

"تويتر" يحظر الإعلانات على الحسابات المملوكة لـ"روسيا اليوم" و"سبوتنيك"

"تويتر" يحظر الإعلانات على الحسابات المملوكة لـ"روسيا اليوم" و"سبوتنيك"

تأجيل إعادة محاكمة مرسي في قضية "اقتحام السجون''

تأجيل إعادة محاكمة مرسي في قضية "اقتحام السجون''

تأكيدًا لانفراد مصراوي.. الأزهر يلغي الشهادة الابتدائية

تأكيدًا لانفراد مصراوي.. الأزهر يلغي الشهادة الابتدائية