مصر تشدد الإجراءات على القادمين من أفغانستان وباكستان وليبيا واليمن

كتب : الأناضول منذ 45 دقيقة

بدأت سلطات أمن مطار القاهرة الدولي مساء اليوم، في تشديد الإجراءات الأمنية على القادمين من أفغانستان وباكستان وليبيا واليمن.

وقال اللواء مجدي السمان، مدير جوازات مطار القاهرة، في تصريحات لصحفيين، إن هذه الإجراءات تتضمن "التأكد من شخصية الراكب القادم لمصر، وتحديد الهدف من الزيارة قبل منحه التأشيرة؛ لمنع دخول ركاب غير مرغوب فيهم؛ نظرا للظروف التي تمر بها مصر حاليا".

وأرجعت مصادر تشديد الإجراءات إلى "خشية وصول عناصر متشددة من تلك الدول إلى مصر" التي تشهد أعمال عنف لاسيما في شبه جزيرة سيناء حيث تشن جماعات مجهولة هجمات مسلحة ضد مراكز أمنية وتوجه أصابع الاتهامات فيها إلى جماعات "جهادية".