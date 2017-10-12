الحوثيون يعلنون استهداف تجمع لجنود سعوديين في نجران

صنعاء - (د ب أ):

قالت جماعة أنصار الله الحوثية، مساء اليوم الخميس، إن مسلحيها والقوات الموالية للرئيس السابق، علي عبدالله صالح، استهدفوا بصواريخ الكاتيوشا وقذائف المدفعية، تجمعا للجنود السعوديين، جنوبي السعودية.

وذكرت قناة المسيرة الفضائية التابعة للحوثيين أن"الجيش واللجان الشعبية ( مسلحو الحوثي وقوات صالح) أطلقوا صواريخ كاتيوشا على تجمع للجنود السعوديين وآلياتهم في موقعي المخروق ورقابة الفواز، في منطقة نجران".

وأضافت القناة أن الجيش واللجان الشعبية استهدفوا أيضا الموقعين ذاتهما بقذائف المدفعية".

وقالت القناة الحوثية أن" طيران التحالف شن ثمان غارات جوية على ثلاثة مواقع عسكرية في نجران".

وكان الحوثيون قد أعلنوا في وقت سابق اليوم سقوط قتلى وجرحى من الجنود السعوديين في نجران، دون أن يعلق الجانب السعودي على ذلك.

وقبل ساعات كان الإعلام السعودي قد ذكر أن التحالف العربي دمر منصة إطلاق صواريخ للحوثيين، في محافظة الحديدة، غربي اليمن، كانت تستخدم في استهداف السعودية.