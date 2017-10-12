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محافظ قنا يعتمد نتيجة مسابقة الــ 400 معلم

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مصراوي Masrawy

محافظ قنا يعتمد نتيجة مسابقة الــ 400 معلم

08:10 م الخميس 12 أكتوبر 2017

محافظ قنا يعتمد نتيجة مسابقة الــ 400 معلم

عبد الحميد الهجان محافظ قنا

قنا – (مصراوي):

اعتمد اللواء عبد الحميد الهجان محافظ قنا، اليوم الخميس، نتيجة مسابقة الـ 400 معلم بالقرار رقم (512) لسنة 2017، بحضور الدكتور صبري خالد وكيل وزارة التربية والتعليم، والأستاذ ناجي صلاح مدير مديرية التنظيم والإدارة بقنا.

وأوضح الهجان، أنه تقدم لإجراء الامتحانات بالمسابقة حوالي 7000 متسابق، جرى اختيار 400 منهم ممن انطبقت عليهم الشروط بعد إجراء الامتحانات لهم في شهر سبتمبر الماضي، مؤكدًا أن الامتحانات جرت بنظام إلكتروني، وبشفافية تامة تحت إشراف مديريتي التربية والتعليم والتنظيم والإدارة.

وأضاف انه سيتم تلقي مسوغات التعيين للمقبولين بالمسابقة بدءًا من الثلاثاء 17/10/2017 بمقر مديرية التربية والتعليم بقنا، لافتًا إلى أنه سيجرى الإعلان عن أسماء المقبولين، غدًا الجمعة، بالموقع الإلكتروني لمحافظة قنا ومديرية التربية والتعليم.

وأشار المحافظ، إلى أنه سيجري تسكين المقبولين بالمسابقة بوظيفة معلم مساعد وأخصائي مساعد بالتخصصات الآتية "لغة إنجليزية - لغة عربية - لغة إسبانية - لغة ألمانية - رياض أطفال - تربية موسيقية - تربية رياضية - تربية فنية - رياضيات – علوم – مكتبات – صحافة - وكهرباء وميكانيكا وإلكترونيات - تطوير تكنولوجي - أخصائي نفسي - منزلي - ومواد زراعية - إنشاءات معمارية وزخرفة وإعلان - ملابس جاهزة وهندسة زراعية وغزل ونسيج - تبريد وتكييف - مواد فندقية".

وهنأ محافظ قنا المقبولين بالمسابقة، داعيا إياهم إلى أداء رسالتهم على أكمل وجه، والعمل على تربية وتعليم أجيال مستنيرة قادرة على استكمال المسيرة، وزرع روح المحبة والتسامح وحب الوطن بداخلهم.

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مصراوي Masrawy

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