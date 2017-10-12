اليونسكو تشرح: لماذا سيعاد التصويت بين مشيرة خطاب ومرشح فرنسا؟

القاهرة – (مصراوي)

أعلنت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة، اليوم الخميس، نتائج التصويت في الجولة الرابعة من انتخابات مدير عام اليونسكو.

وحصلت السفيرة مشيرة خطاب على 18 صوتًا بالتساوي مع مرشحة فرنسا أودريه أزولاي، فما كان مرشح قطر حمد الكواري في المقدمة بعدد 22 صوتًا.

وأبرزت المنظمة عبر موقعها الإلكتروني، بعد إعلان نتائج التصويت، كيف يتم التصرف في حال التعادل بين مرشحين لمنصب المدير العام.

وقالت إن قانون الانتخابات ينص أنه في حالة الضرورة ولاختيار المرشحين المشاركين في الجولة الأخيرة، يتم عمل تصويت أخر في اليوم الأخير حال تساوي مرشحين في عدد الأصوات الحاصلين عليها.

وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية أحمد أبو زيد أعلن أنه سيتم إجراء قرعة بين مشيرة خطاب ومرشحة فرنسا قبل أن يعود ويؤكد أن التصويت سيعاد غدًا، بين مصر وفرنسا لاختيار المرشح الثاني الذي يتنافس مع مرشح قطر.

ويتنافس المرشحان صاحبا أعلى الأصوات اليوم في المرحلة الأخيرة من الانتخابات غدًا الجمعة.