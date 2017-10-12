فيديو| الغيطي يفضح المشجع الباكي والراقص بقدم واحدة في مباراة المنتخب

شيماء مصطفى

كشف الإعلامي محمد الغيطى، عن سبب رفضه استضافة كل من حسني، المشجع الباكي في مباراة مصر والكونغو، ومحمود عبده، الراقص بقدم واحدة عقب فوز المنتخب في برنامجه قائلا: «اتصلنا بأهم شخصيتين في جمهور مباراة مصر والكونغو، لاستضافتهما الليلة في البرنامج، وبعد موافقتهما اتصلنا بهما اليوم فاشترطا الحصول على مقابل مالي».

وقال خلال برنامج «صح النوم» المذاع على فضائية «LTC»: «مكنش عندى مانع إني أدفع فلوس لحسنى ومحمود، ولكن قبل موافقتهم في الاتصال الأول، الإعلام هو اللي عملكم مشاهير واحتضنكم والآخر تطلبوا فلوس علشان تظهروا في الفضائيات»، موضحا: «حزنت لأن محمود وحسنى حولا حب الناس لهما إلى سلعة».

المصدر : فيتو

شبكةعيونالإخبارية

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