قرقاش يبحث القضايا الإقليمية مع مبعوث الرئيس الفرنسي للخليج العربي

أبوظبي - (أ ش أ):

بحث وزير الدولة للشؤون الخارجية الاماراتى الدكتور أنور بن محمد قرقاش، الخميس، مع مبعوث الرئيس الفرنسى إلى الخليج العربي برتراند بيزانسنو- الذي يزور الإمارات حاليا- آخر مستجدات القضايا الإقليمية والأزمة القطرية.

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية (وام) أن قرقاش أكد - خلال اللقاء - عمق الروابط والعلاقات الاستراتيجية التي تربط الإمارات وفرنسا.

وأطلع قرقاش، المبعوث الفرنسي على موقف الامارات الواضح الذي يقوم علي ضرورة توقف قطر عن سياسة دعم التطرف والإرهاب وتقويض أمن واستقرار جيرانها والمنطقة المحيطة، مشددا على أن الدول الأربع الداعية لمكافحة الإرهاب أوضحت موقفها.

وقال قرقاش "إن قطر مطالبة بمراجعة شاملة لتوجهاتها التي أدت إلى عزلتها وربطت سمعتها دوليا بملفات التطرف و الإرهاب"، مشيرا إلى أن سياسات الإنكار والمظلومية غير مقنعة في ظل سياسات وتوجهات الدوحة الموثقة في هذا الصدد.